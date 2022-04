Nach ein paar Regengüssen an Gründonnerstag sorgt ein Hochdruckgebiet über Skandinavien für reichlich Sonnenschein und freundliches, trockenes Wetter über die Osterfeiertage.

Mit der nordöstlichen bis östlichen Strömung gelangt allerdings wieder kühlere Kontinentalluft nach Mitteleuropa, sodass es nachts teilweise wieder zu leichten Frösten, insbesondere Bodenfrösten kommen kann.

Vorhersage

Gründonnerstag: Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Bei kräftiger Sonneneinstrahlung können sich in der frühlingshaften Luftmasse mächtige Haufenwolken entwickeln, die sich mancherorts in Form von Regengüssen entladen. Vereinzelt kann es dabei auch mal blitzen und donnern. Sonst bleibt es jedoch trocken.

Karfreitag: Zunächst halten sich noch dichtere Wolkenschleier, welche die Sonne milchig abschirmen. Im Laufe des Nachmittags verschwinden diese allmählich, sodass die Intensität der Sonne stärker wird. Es bleibt trocken. Mit dem gelegentlich auffrischenden Nordostwind werden die Temperaturen etwas nach unten gedrückt.

Samstag: Heute bleibt es mit Ausnahme einiger harmloser Wolkenfelder freundlich und trocken. Die Sonne kann sich daher für längere Zeit in Szene setzen. Mit dem spürbaren Nordost- bis Ostwind gehen die Temperaturen weiter zurück. In der Nacht auf Sonntag kann es in geschützten Lagen stellenweise Bodenfrost geben.

Ostersonntag: Abgesehen von anfänglichen Schleierwolken gibt es am Ostersonntag einen heiteren Himmel und reichlich Sonnenschein. Nach frischem Beginn erwärmt sich die Luft im Laufe des Nachmittags wieder auf erträgliche Werte. Der Wind flaut leicht ab.

Ostermontag: Am Montag überqueren die Region wahrscheinlich wieder vermehrt Wolkenschleier, welche die Sonne zeitweise abschirmen. Sonst bleibt es jedoch freundlich und trocken. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. Nachts kann es in Tälern und Mulden sowie in der Westpfälzischen Moorniederung noch zu leichten Frösten kommen.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch bleibt es ziemlich freundlich und die Luft kann sich allmählich erwärmen. Anschließend wird es von Westen voraussichtlich unbeständiger mit Regenfällen oder Schauern. Es wird auch wieder etwas kühler.