Am Freitag, 26. August, nimmt der Bahnbetreiber Vlexx die Fahrten der Linie RE 13 auf der Strecke Alzey-Mainz wieder auf. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Da noch nicht alle Arbeiten von der DB Netz AG auf dem Streckenabschnitt abgeschlossen seien, könne es jedoch weiterhin zu Verspätungen kommen, so Vlexx. Reisende würden daher gebeten, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Aktuelle Informationen zu den vlexx-Zügen gibt es unter www.vlexx.de, „Aktueller Verkehr“.