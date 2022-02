Die Donnersberger Glanrindwochen finden in diesem Jahr vom 5. bis zum 20. März statt. Den Auftakt bildet ein Glanrindmenü, das im Restaurant Bastenhaus bei Dannenfels am Samstag, 5. März, ab 18 Uhr angeboten wird.

Insgesamt sieben Betriebe aus dem Pfälzer Bergland, dem Donnersberger Land und aus Rheinhessen beziehen in dieser Zeit Rindfleisch vom Erzeuger und verarbeiten es direkt. Auch die Wartenberger Mühle am Schlossberg ist mit dabei.

Interessierte können das Glanrind nicht nur im Restaurant probieren. Wer selbst kochen möchte, kann das Fleisch beim Erzeuger kaufen. Möglich ist das in der Bannmühle in Odernheim oder beim Bainer Hof in Waldböckelheim. Auch Familie Heeger in Breunigweiler bietet während der Glanrindwochen Fleisch an.

Rinder aus der Region

Umweltbewusster und regionaler sei Fleischkonsum kaum möglich, wirbt die Donnersberg-Touristik für das Rind. Die Tiere würden von den teilnehmenden Betrieben komplett verarbeitet. Das Glanrind ist eine heimische Rinderrasse, deren Ursprünge am Donnersberg und im Glantal liegen. Nachdem Glanrinder in den 1980er Jahren schon fast ausgestorben waren, wächst ihre Beliebtheit seither wieder. Mittlerweile liege der Bestand bei etwa 2000 Rindern. Sogar über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus werden die Tiere mittlerweile gezüchtet.

Die Glandrindwochen werden wie in den vergangenen Jahren von „Slow Food Donnersberger Land-Glantal“ organisiert. Der Verein setzt sich unter anderem für den Erhalt heimischer Rassen sowie für nachhaltig produzierte Lebensmittel ein.