Das Hofgut Franck blickt auf eine lange Geschichte zurück. Angefangen hat alles mit einer Pferdewechselstation. Heutzutage liegt der Fokus auf regionalen und handgemachten Produkten, die im Hofladen verkauft werden. Und für die Zukunft hat die Familie schon einige Pläne geschmiedet.

Der Landwirtschaftsbetrieb Franck in Langmeil wird mittlerweile in der elften Generation geführt. „Früher, als die Kaiserstraße – die durch Langmeil führt – gebaut wurde, waren wir eine Pferdewechselstation“, erzählt Elisabeth Franck. „Die Fuhrleute kamen zu uns, um ihre Pferde zu wechseln und um sich selbst bei einem Essen zu stärken.“

Heute bewirtschaften Sohn Leonhard, Mutter Elisabeth Franck und Vater Bernd Reineke-Franck den Hof gemeinsam. Leonhard Frank will den Betrieb mit seiner Freundin Sabine weiterführen. Er studiert aktuell Agrarwirtschaft in Bingen und kümmert sich unter anderem um die 2021 neu dazugekommenen Hühner, die aus dem Bruderhahn-Projekt stammen. Bei solchen Betrieben werden die männlichen Küken nicht getötet, sondern ganz normal aufgezogen. In dieser Zeit eröffnete Familie Franck auch den Hofladen. Rund 130 Hektar Ackerland und 20 Hektar Grünland bewirtschaften sie.

Nudeln in Tulpenform

Im Hofladen finden die Kunden Rapsöl, Nudeln, Marmelade und verschiedene Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen und Kichererbsen, alles selbst gemacht beziehungsweise aus eigenem Anbau. Dazu kommen von rund 250 Hühnern im Hühnermobil täglich 230 Eier. Auf 15 bis 20 Hektar baut Familie Franck Raps an und stellt daraus ihr eigenes Rapsöl her. „Das verkaufen wir schon seit Jahren“, erzählt Elisabeth Franck. Ein anderer Teil von dem Raps werde direkt als Pflanze abgegeben, daraus entsteht dann ebenfalls Öl, aber zum Beispiel auch Biokraftstoff.

Die Nudeln, die im Hofladen verkauft werden, fertigt Elisabeth Franck per Hand an. Je nach Saison gibt es zum Beispiel Bärlauch-, Kräuter- oder Tomaten-Nudeln. In einer extra Küche werden auch Nudeln in Tulpenform produziert. Um diese Produktion auszubauen, soll es demnächst eine neue Betriebsküche geben.

Linsen, Quinoa und Kichererbsen

Vor dem Hoftor gibt es einen stark frequentierten Automaten mit allen Produkten, die auch der Hofladen bietet. „Der ist von morgens bis abends zugänglich,“ berichten die Francks. Das Sortiment in dem Automaten wechsele ständig. Unter anderem gibt es dort Hausmacher Wurst von den eigenen Schweinen. Restaurants in der Umgebung wie zum Beispiel in Winnweiler und Kaiserslautern beziehen die Eier vom Hofladen Franck, auch eine Kita in der Region. „Wir würden gern noch mehr beliefern, haben im Moment aber noch nicht genug Kapazitäten“, sagt Leonhard Franck.

„Wir probieren ständig neue Produkte aus“, erklärt Bernd Reineke-Franck. „Zum Beispiel haben wir 2020 Linsen angebaut.“ Im selben Jahr sei die Ernte auch gut gewesen, im vergangenen Jahr weniger gut – je nach Wetter. „Wir haben einen Hektar Linsen angebaut, davon haben wir 200 bis 500 Kilogramm Ertrag.“ Linsen würden in Deutschland eigentlich nur im schwäbischen Raum angebaut werden, „sie bevorzugen trockene Gebiete“. Früher habe es in Deutschland mehr Linsen gegeben, hier sei es aber oft zu nass. Sonderkulturen spielen bei den Francks eine große Rolle. „Unsere Kunden schätzen die Produkte, wie die Linsen, die hier angebaut werden,“ sagt Reineke-Franck. Den Unterschied schmecke man auch. „In diesem Jahr wollen wir zusätzlich Quinoa und Kichererbsen anbauen.“

Viele Zukunftspläne

Im Hofladen bietet Familie Franck selbst gemachte Marmelade an. Die Geschmacksrichtung richtet sich nach dem Obst der Saison. „Ich verarbeite das, was es gerade gibt, zum Beispiel Kirschen, Pflaumen, Quitten oder Holunderbeeren“, sagt Elisabeth Franck. Das Obst sei vom eigenen Garten oder den umliegenden Streuobstwiesen. Obst und Gemüse solle in Zukunft auch in die Direktvermarktung gehen. Die Idee, Melonen zu pflanzen, steht dabei schon im Raum.

Da die Nachfrage der Produkte sehr hoch ist, soll der Hofladen bald in eine größere Scheune umziehen und mit einem zusätzlichen Café rund 80 Quadratmeter groß werden. Weitere Ideen wie ein Tagungsraum und eine Ferienwohnung hat Familie Franck ebenfalls. Ein zweites Hühnermobil sei ebenfalls in Planung.

Info

Das Hofgut Franck in Langmeil ist dienstags von 14 bis 18 Uhr und samstags von neun bis 16 Uhr geöffnet.