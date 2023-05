Am Freitag findet in Rockenhausen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum der jährliche Feinschmeckermarkt statt. Für diesen besonderen Markt wird die Luitpoldstraße gesperrt. So entsteht eine autofreie Genussmeile.

Als Ergänzung zum freitäglichen Wochenmarkt wurde 2016 der Feinschmeckermarkt ins Leben gerufen. Von 9 bis 15 Uhr werden regionale Delikatessen und Leckerbissen das Warensortiment der elf etablierten Marktbeschicker ergänzen. Der traditionelle Wochenmarkt öffnet zur gewohnten Zeit um 8 Uhr.

Neben dem Angebot der mittlerweile elf ständigen Marktbeschicker dürfen sich die Gäste des Feinschmeckermarktes auf Dampfnudeln mit Vanillesoße am Stand der Landfrauen freuen. Direkt vorm Geschäft grillt die Metzgerei Bessei Bratwurst und Co. und hält alkoholfreie Getränke bereit. Weiterhin gibt es irischen Räucherlachs im Baguettebrötchen von Frank Morhard aus Obermoschel. Zum Frühstück lädt das Eiscafé Garden ein. Für den süßen Hunger kann man wählen unter Mandelgebäck, Nougatvariationen sowie Energie-Fruchtkugeln vom Edel-Hermann aus Waldmohr. Zudem bewirten, wie jeden Freitag, Liane und Melanie Klein an ihrem Imbisswagen.

Premiumschnäpse, Wein und Säfte

Weinfreunde haben die Wahl zwischen Weißwein und Sekt vom Weinkollektiv Renfer aus Feilbingert und Rotwein vom einzigen Weinberg in Rockenhausen, den Anna Schückler anbietet, zusammen mit Rotweingelee. Melita Kimmling aus Gimbweiler ergänzt das alkoholische Angebot mit ihren Premiumschnäpsen, Frucht-Likören sowie Aperitif-Essigen. Zu empfehlen ist auch ein Besuch am Stand von Udo Schappert aus Schönborn, an dem man selbstgekelterten Apfel-, und Apfel-Birnen-Saft verkosten kann. Wer Obst und Gemüse im heimischen Garten oder dem Hochbeet selbst anpflanzen und ernten will, findet das Passende am Stand der Gärtnerei Karlin, die Tomaten-, Paprika- und Erdbeerjungpflanzen mitbringen wird, dazu geeigneten Dünger, Kräuter und Obstgehölze.

Flyer mit Informationen und Terminen zu weiteren Veranstaltungen der Stadt sind am Infostand zu erhalten. Hier gibt es zudem ausführliche Auskünfte durch Ehrenamtliche von Team 4, die darüber hinaus einen Blumengruß an die Besucher verschenken.