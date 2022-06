Viele Besucher tummelten sich am Freitag bei strahlendem Sonnenschein auf dem Feinschmeckermarkt in Rockenhausen.

Neben dem wöchentlichen Markt bot die autofreie Genussmeile von 9 bis 15 Uhr zusätzliche regionale Delikatessen und Leckerbissen. Der jährliche Feinschmeckermarkt wurde 2016 von Team 4 der Standortentwicklung in Rockenhausen ins Leben gerufen. „Wir freuen uns, dass der Feinschmeckermarkt nach der zweijährigen Pause wegen der Corona-Pandemie endlich wieder stattfinden kann“, sagte Team-4-Mitglied Ingrid Gehm im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Zum ersten Mal nahmen auch die Landfrauen aus Rockenhausen teil und verkauften frische Dampfnudeln – insgesamt 376 Stück. Die Hefebatzen wurden in der evangelischen Kirche geformt und gebacken. Auch der Förderverein der IGS Rockenhausen bot zum ersten Mal Kaffee und Kuchen an.

Flyer und Blumen verweisen auf Gartenmarkt

Weiterhin konnten die Besucher ihr Frühstück beim Eiscafé Garden genießen oder sich über eine Bratwurst von der Metzgerei Bessei freuen. Neben Lachs und Fetakäse vom Grill gab es bei Team 4 außerdem noch Blumen samt einem Flyer. Beides sollte auf den im August stattfindenden Gartenmarkt verweisen, wie Gehm erklärte. Für den süßen Hunger gab es französisches Gebäck von Franck Blanche aus Lohr. Marmeladen und Brotaufstriche bot der Elternausschuss der Kindertagesstätte „Regenbogen“ an. Zudem bewirteten wie jeden Freitag Liane und Melanie Klein die Besucher an ihrem Imbisswagen. Darüber hinaus servierte Sandy Renfer vom Weinkollektiv an ihrem Stand selbsterzeugten Wein und Sekt.

Zum letzten Mal schenkten die Wesbachwinzer aus Rockenhausen ihren Rotwein aus – gemeinsam mit Anna Schückler, die mit ihrer Familie zukünftig den Wingert betreiben wird.