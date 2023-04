Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was die Region kulinarisch zu bieten hat, lässt im „Regio-Lädchen & Allerlei“ von Familie Bubel schon ein bisschen staunen. Dass sie den Mut hatte, in Corona-Zeiten mit ihrem Geschäft von der Marnheimer Straße in die Mühlstraße, in den oberen der zwei Mühltürme, umzuziehen und das Angebot hier deutlich zu erweitern, freut auch ihren neuen Vermieter Ramon Chormann. Seit längerem waren die Räume ungenutzt.

Schon in der Marnheimer Straße hatten die langjährigen Videothek-Betreiber 2019 eine Ecke mit regionalen Produkten als zweites Standbein eingerichtet,