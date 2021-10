Schon geraume Zeit bietet Melanie Kroschel, Inhaberin der Aral-Tankstelle, in Obermoschel regionale Produkte in ihrem Tankshop an. Nun wurde daraus ein komplettes „Regio-Lädchen“.

Das Sortiment umfasst Obst, Gemüse, Käse, Eier, Dosenwurst, Honig, selbstgemachte Nudeln, Kartoffeln von verschiedenen regionalen Erzeugern und Landwirten sowie Selbstvermarktern. Auch Floristikarbeiten und verschiedene Weine, Sekte und Liköre der ortsansässigen Weingüter werden angeboten.

„Es war eine spontane Entscheidung von mir“, erzählt Kroschel, „und bisher läuft das neue Obermoscheler ,Regio-Lädchen’ auch so richtig gut.“ Jederzeit sei das Sortiment erweiterbar, denn es soll alles angeboten werden, was die Region so hergibt. Das ist das Credo von Kroschel, die die Region rund um die kleinste pfälzische Stadt unterstützen will. Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel zeigte sich stolz über die neue Geschäftsidee von Melanie Kroschel, der es nicht nur den Obermoschelern, sondern vielen Menschen erlaube, auf kurzen Wegen einzukaufen und die Region damit insgesamt zu stärken und zu unterstützen.

Das Regio-Lädchen hat parallel zu den Tankstellenzeiten geöffnet: montags bis freitags 7 bis 19 Uhr, samstags 8 bis 19 Uhr, sonntags 10 bis 19 Uhr.