Das Thema Genuss stand am Sonntag beim Weingut Bremer im Vordergrund. 20 Anbieter stellten ihre Waren beim vierten Donnersberger Genussmarkt aus. Im nächsten Jahr gibt es eine wichtige Veränderung.

Die offene Hofarchitektur des Weinguts Bremer mit genügend Schattenplätzen setzte die Stände der 20 Anbieter aus der Region beim Donnersberger Genussmarkt in Szene. Anna-Lisa Scharff aus dem Familienbetrieb der Wartenberger Mühle in Wartenberg-Rohrbach bot zum zweiten Mal ihre Öle feil. „Es ist für mich schön, dass hier regionale Betreiber an einem Ort sind und man so untereinander Kontakte knüpfen kann“, berichtet sie. Dies bestätigte auch Eva Schmitz, Betreiberin des Café-Bistros „Backstubb“ in Börrstadt. „Da ich bereits seit der ersten Stunde dabei bin, weiß ich, dass hier immer sehr viel los ist“, freute sie sich über regen Zuspruch.

Von fermentierten Nüssen über spezielle Senfsorten bis hin zu selbstgemachten Feinkostsoßen gab es für Feinschmecker viel zu entdecken. Nina Klos war zum ersten Mal mit ihrer prämierten Pralinenmanufaktur dabei – und sicherlich nicht zum letzten Mal. „Durch Großsponsoren haben wir bereits eine ordentliche Summe für unser Glockentürmchen zusammenbekommen“, freute sich Heidi Zies vom Förderverein Niefernheimer Glockenturm, die mit dem Verkauf von Marmeladen, Gelees und Pfefferminztee die Summe noch weiter aufstockte. Daniel und Ulrike Ochs von Morschheimer Wieseneier waren überwältigt von ihrem ersten Mal auf dem Genussmarkt – falls es sich bei der fünfköpfigen Familie einrichten lässt, wollen sie nächstes Jahr wieder dabei sein, um zum Beispiel Eierlikör und Nudeln zu verkaufen.

Ehepaar Schulmeyer verabschiedet sich

Auch das Weingut Bremer selbst war vertreten und bot seine Weine zum Probieren an. Kellermeister Michael Acker erinnerte sich zurück, wie er auf das Weingut kam: „Ich lernte die Familie Bremer 2013 kennen. Diese wollte ein Weingut kaufen, und da ich bereits langjährige Erfahrung in diesem Bereich sammeln durfte, war meine Expertise gefragt.“ Nach einiger Recherchearbeit stellte sich heraus, dass das Weingut in Niefernheim bereits vor 150 Jahren seinen Wein nach Übersee verkaufte. „Gut, mir kafens, und du musst es machen“, wurde der Handel zwischen Bremer und Acker geschlossen und von der Tochter Rebecca Bremer schließlich mit Leben gefüllt.

Organisiert wurde der Donnersberger Genussmarkt zum vierten Mal vom Ehepaar Rainer und Ingrid Schulmeyer aus Standenbühl in Kooperation mit dem Weinforum und dem Donnersberg-Touristikverband. „Hauptmotivation für den Genussmarkt war, sich von den Bauernmärkten abzuheben. Bei uns nehmen die direkten Produzenten der angebotenen Waren teil“, sagte Rainer Schulmeyer. Aus Altersgründen wird er sich im Jahr 2026 von der Organisation zurückziehen. „Dann habe ich mein persönliches Altersjubiläum erreicht“, sagte er schmunzelnd.