Zu schnell bei Regen unterwegs war ein 50-jähriger Autofahrer am Montagmorgen, 30. März, gegen 7.30 Uhr. Der Mann fuhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz, als er in Höhe der Anschlussstelle Göllheim auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern kam. Laut Polizei drehte er sich mitten auf der Autobahn und kam letztlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Den Sachschaden an seinem BMW schätzt die Polizei auf circa 5000 Euro.