Es bleibt in den nächsten Tagen sommerlich in der Region. Teils gewittriger Regen hat aber immer wieder Abkühlungen zur Folge. So wird das Wetter freundlich bis leicht durchwachsen mit Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad.

Der bis nach Mitteleuropa ausgestreckte Keil des Azorenhochs sorgt weiterhin für sommerliches Wetter. Allerdings gelingt es kleineren Störungsgebieten immer wieder mal, bis in unsere Region vorzudringen und einige teils gewittrige Regengüsse verbunden mit kurzer Abkühlung auszulösen. Somit gestaltet sich der Wettercharakter freundlich bis leicht durchwachsen.

Vorhersage

Donnerstag: Heute gibt es eine Mischung aus längeren sonnigen Abschnitten, aber auch einige Passagen mit durchziehenden Wolken. Insgesamt sollte es trocken bleiben. Die Tagestemperaturen bewegen sich im sehr warmen Sommerbereich und oft ist die Luft dabei schwül.

Freitag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht scheint zunächst für längere Zeit die Sonne und heizt die Luft wieder an. Ab Mittag oder Nachmittag entwickeln sich Wolken, die teilweise dunkler und bedrohlicher werden und einzelne Regengüsse oder Gewitter produzieren. Dabei bleibt es schwül.

Samstag: Am Samstag wird es eher wolkig. Die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken. Vor allem am Nachmittag und frühen Abend kann es zur Schauer- und Gewitterentwicklung kommen. Es wird jedoch nicht mehr so warm wie an den Vortagen.

Sonntag: Letzte Wolkenreste lösen sich auf oder verziehen sich. Mit längerer Sonneneinstrahlung bilden sich über Mittag neue Quellwolken. Das Schauerrisiko bleibt jedoch meist ziemlich niedrig. Die Temperaturen liegen im recht angenehm sommerlichen Bereich.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch bleibt es recht freundlich und sommerlich mit einer Mischung aus mehr Sonne als Wolken. Trotzdem muss zwischendurch mit örtlichen Regengüssen und Gewittern gerechnet werden.