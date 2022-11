Pilze sind in der Natur in diesem Jahr zahlreich zu finden. Mitunter in stattlichen Ausmaßen. Auf dem Schillerhain in Kirchheimbolanden werden immer mal wieder Prachtexemplare entdeckt: Erst vor kurzem ein geschätzt 20 Zentimeter großes – und der Fund von Madalina Stammler ist mit 31 Zentimetern und 1023 Gramm sogar noch größer.

„Wenn die Bedingungen günstig sind, können Pilze durchaus enorme Größen erreichen“, erklärt Dietmar Theiss. Der Experte aus Kaiserslautern ist seit zehn Jahren als Pilzsachverständiger tätig und kennt die Gegebenheiten der Pfalz besonders gut. Bei dem Riesenpilz vom Schillerhain handele es sich vermutlich um die Art „Agaricus Augustus“, auch als „Braunschuppiger Riesenchampignon“ bekannt.

In der Pilzwelt gibt es aber noch weitaus größere Beispiele für ein markantes Wachstum. Die größten Pilze unserer heimischen Wälder bringen die Riesenboviste hervor. Diese können die Größe eines Fußballes erreichen. Bei deren unverwechselbaren, kreisrunden Fruchtkörpern handelt es sich aber nur um den oberirdisch sichtbaren Teil des Pilzes. Wesentlich größer ist bei allen Pilzarten deren unterer Teil, der im Boden in Form von feinen Fäden ausgebildet wird. Dietmar Theiss berichtet von der genetischen Untersuchung eines Hallimaschs, der größten bekannten Pilzart. Man könne annehmen, dass das untersuchte Exemplar eine Größe von mehreren Quadratkilometern erreicht habe. Dies würde auf eine Wachstumsphase von einigen Jahrhunderten schließen lassen.

Zusammenspiel von Wasser und Wärme

In der Pilzwelt gilt für eine gute Saison grundsätzlich das Zusammenspiel der beiden „W“ – Wasser und Wärme. Komme dies zusammen, folge in der Regel ein erfolgreiches Pilzjahr. Im Frühjahr 2022 habe es für den Experten zunächst noch nach einem schlechten Verlauf für die diesjährige Pilzsaison ausgesehen. Aufgrund der schon im Frühsommer einsetzenden Trockenheit habe er seinerzeit eine geplante Exkursion absagen müssen. Bis September habe es „einfach nichts gegeben“, berichtet er. Es drohte ein Totalausfall. Im September kam schließlich die Wende – überdurchschnittliche Regenmengen bescherten Natur und Pilzfreunden das zweite W, das Wasser. Die Saison hat sich dadurch am Ende ins Positive gewandelt und auch zu Exemplaren wie dem Riesenchampignon in Kirchheimbolanden geführt.

Hinsichtlich des heimischen Pilzvorkommens sei der Pfälzerwald grundsätzlich ein gutes Gebiet, führt Theiss aus. Die Bedingungen auf dem leicht sauren Sandsteinboden böten gute Voraussetzungen. Für den Donnersbergkreis gälten hingegen andere Bedingungen. Aufgrund seines vulkanischen Gesteins habe dieser eine andere Bodenbeschaffenheit. Das Pilzvorkommen gestalte sich tendenziell etwas anders. So könne man hier auch auf Exemplare aus der Gattung der „Schwarzen Röhrlinge“ treffen. Er habe aber auch schon vom Fund eines Sommertrüffels durch einen Pilzfreund gehört. Dies sei in der Tat ein außergewöhnliches Vorkommen, zumal Trüffel in der Erde wüchsen und daher nicht „einfach so in der Landschaft“ auszumachen seien.

Klimawandel wirkt sich auf Pilzvorkommen aus

Nach Ansicht des Experten muss man sich grundsätzlich mit Blick auf den Klimawandel in der Pilzwelt auf veränderte Bedingungen einstellen. Trockenheitsphasen wie in den letzten Jahren schwächen das ökologische Gleichgewicht. Bäume und Pilze gehen ein symbiotisches Verhältnis, eine Lebensgemeinschaft ein. In dieser sogenannten Mykorrhiza versorgen sich die Symbiosepartner gegenseitig mit Nährstoffen und bilden eine Art gemeinsamen Stoffwechsel. Ohne die Vergesellschaftung mit Pilzen könnten viele Bäume auch schlichtweg nicht wachsen.

Ursprünglich waren in erster Linie die Fichtenbestände betroffen. Zwischenzeitlich seien die Auswirkungen aber auch bei weiteren Baumarten erkennbar. Entsprechend negativ wirke sich das Baumsterben auf die Pilzbestände aus. Auch immer mehr Speisepilze – wie die beliebten Steinpilze – würden in ihren Beständen dezimiert. Für Dietmar Theiss steht aber nicht das Kriterium der Essbarkeit der Pilze an erster Stelle: „Man muss die Bedeutung der Pilze für die gesamte Ökologie sehen.“