Künftig wird es im Ort einen wöchentlichen Feierabendtreff zum zwanglosen Beisammensein geben. Vor dem ersten Treff wird auch der Alte-Welt-Spielewagen vor Ort sein.

Zum ersten Mal soll der Feierabendtreff am Mittwoch, 17. August ab 18 Uhr an der Schloßberghalle stattfinden und bei entsprechender Resonanz anschließend wöchentlich wiederholt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung unter Leitung von Ortsbürgermeisterin Romy Heblich festgelegt.

Das zwanglose Gespräch der Besucher miteinander soll dabei im Mittel punkt stehen. Im Vierwochen-Rhythmus soll ein besonderes Programmangebot gemacht werden. Das könnte etwa ein Vortrag, ein größeres Essen oder etwas Vergleichbares sein. Anregungen und und Ideen nehmen Ortsbürgermeisterin Romy Heblich und der erste Beigeordnete Julian Keller entgegen.

Vor dem ersten Feierabendtreff wird zudem ab 16 Uhr bei einem Grillfest der „Alte-Welt-Spielewagen“ an die Schloßberghalle nach Gaugrehweiler kommen. Der „Alte Welt-Spielewagen“ ist ein offenes Angebot für Jung und Alt und soll eine Art „Türöffner“ in den Gemeinden sein. Lachen, Spiel, Spaß und Freude sollen dabei im Vordergrund stehen. An zehn Stationen können Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern, Großeltern oder Verwandte gemeinsam spielen und das Projekt „Dorfraum-Entwickler“ dabei kennenlernen.

Ziel der Alte-Welt-Initiative ist unter anderem, nachfolgenden Generationen die Möglichkeit zu eröffnen, gemeinsame Zukunftsperspektive in der Region zu entwickeln.