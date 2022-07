Das Gymnasium Weierhof sowie die Realschule plus in Rockenhausen gehören zu den ersten „Schulen der Zukunft“ in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig haben die 45 teilnehmenden Pilotschulen am Dienstagnachmittag bekannt gegeben. Bei der im November 2021 ins Leben gerufenen Schulentwicklungsinitiative finden derzeit erste regionale Meetings statt, bei der Schulgemeinschaften themenbezogen die Schule der Zukunft diskutieren. Darüber hinaus beleuchten Experten bildungspolitische Fragen und begleiten die Initiative. Nach den Sommerferien werden die Schulen dann von Bildungsministerium und Schulaufsicht bei ihrer individuellen Schulentwicklung begleitet.

Die Donnersberger SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb bezeichnet die Schulentwicklungsinitiative „Schule der Zukunft“ als das „das zentrale bildungspolitische Vorhaben der Landesregierung in dieser Legislatur“. Der Schwerpunkt der Realschule plus liegt darauf, Schülerinnen und Schüler individuell zukunftsfähig fördern. Sport soll als Entwicklungsfeld sozialer Kompetenzen dienen, und fundierte Berufsorientierung auf Basis der eigenen Stärken und Schwächen soll in den Schulplan mit aufgenommen werden. Im Gymnasium Weierhof ist ein Schwerpunkt, mit gelebter Mitbestimmung der Schüler zu individuellem Lernen zu gelangen. Initiativen und Projekte aus der Schülerschaft sollen als zentraler Baustein des Schullebens und der Schulentwicklung integriert werden.