Schulheft vergessen?! Diese beliebte Ausrede unter Schülern gilt an der Realschule plus in Rockenhausen nicht mehr. Hier wird seit einiger Zeit im Unterricht mit i-Pads gearbeitet. Und das bleibt nicht die einzige Änderung an der „Schule der Zukunft“.

Veränderungen sind nicht immer einfach. Das weiß Harald Scheve, Schulleiter der Realschule plus (RSROK plus) in Rockenhausen, nur zu gut. Er weiß auch: „Wer bleiben will, muss