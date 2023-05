Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 600 Stunden Unterricht sind während der Corona-bedingten Schulschließungen bundesweit für jeden Schüler bisher entfallen. Natürlich ergeben sich daraus größere Lücken im Lehrstoff, die gefüllt werden müssen – aber wie? An der Realschule plus Rockenhausen gibt es dafür mit dem Start nach den Osterferien ein spezielles Angebot: Online-Lernzeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch.

„In der Orientierungsstufe bieten wir im Rahmen unseres Ganztagsangebotes seit mehreren Jahren fachgebundene Lernzeiten an. Die Schülerinnen und Schüler