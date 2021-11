Als die Realschüler im Rockenhausener Stadion den ersten Spendenlauf in der Schulgeschichte bewältigten, schien noch die Sommersonne. Kurz vor Weihnachten, am 14. Dezember, wird die Spendensumme überreicht. Fast 4700 Euro hat die Realschulfamilie dafür im Rahmen des Spendenlaufes gegeben – „das übertrifft bei weitem meine Erwartungen“, freut sich Schulleiter Harald Scheve. Kurz nach Bekanntwerden dieses Ergebnisses hat die Schule gleich nochmal Grund zur Freude: Der Rotary-Club Rockenhausen verdoppelt das Spendenergebnis auf 10.000 Euro. Diese Nachricht hat auch im Ahrtal bereits große Freude ausgelöst. Im Dezember nun wird eine Abordnung des Rotary-Clubs gemeinsam mit Vertretern der Realschule nach Bad Neuenahr-Ahrweiler fahren, um den Scheck zu überreichen und sich ein Bild von den Schäden und den anstehenden Aufbauarbeiten zu machen.

Konrektor trabt im Pferde-Outfit

„Traditionell engagiert sich die Realschule plus Rockenhausen stark im sozialen Bereich. Die tragische Hochwasserkatastrophe hat unsere Schulgemeinschaft tief betroffen gemacht, und so haben wir überlegt, wie man helfen kann“, erläutert Harald Scheve, der die Idee des Spendenlaufs von seiner vorherigen Wirkungsstätte mitgebracht hat. Aber: „Nicht nur Anstrengung, auch ein bisschen Spaß“ sollte die Aktion bringen, so lautete die Idee von Konrektor Thomas Halfmann, der selbst mit gutem Beispiel im beeindruckenden Pferde-Outfit vorantrabte. Neben ihm hatten sich noch weitere seltsame Gestalten auf der Bahn getummelt, wie Zauberer und Kätzchen, eine Braut und ein blaues Monster.

„Im Stadion herrschte ein guter Geist“, bilanziert Schulleiter Scheve. Wie sein Konrektor waren auch er und weitere Kollegiumsmitglieder als aktive Teilnehmer dabei. Mal sportlich ambitioniert, mal eher im Schlenderschritt kamen – jeder in seinem Tempo – so im Verlauf des Vormittags nahezu 480 Kilometer zusammen.