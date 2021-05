Die Eisenberger SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb gehört weiterhin dem Landesvorstand der Partei an. Das teilte der SPD-Kreisvorsitzende Tristan Werner am Mittwoch mit. Demnach wurde Rauschkolb auf dem digitalen Parteitag der Landes-SPD am Sonntag, 9. Mai, wieder zur Beisitzerin gewählt. „Wir freuen uns sehr und sind sehr stolz“, sagte Werner. Das „überragende Ergebnis“, mit dem Rauschkolb wiedergewählt worden sei, mache macht deutlich, „welch hervorragende Arbeit sie auf allen Ebenen leistet“, so Werner.