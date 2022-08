Kritik war kürzlich von Gemeinderatsmitgliedern zu vernehmen wegen des nach wie vor fehlenden Hochwasserschutzes in Waldgrehweiler.

Laut Ortschef Helmut Brand sollen vor dem Dorf am Rasenbach sowie am Moschelbach in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes sogenannte Treibholzfänge eingebaut werden. Allerdings sei die Verbandsgemeinde dafür zuständig. Derzeit würden dort die erforderlichen Förderanträge vorbereitet, so Brand.

Diskussionen gab es auch wegen des kurzfristig abgesagten Ausbaggerns der Anlandungen in beiden Bächen im Bereich der Ortslage. Das beauftragte Baggerunternehmen hatte die Arbeiten kurzfristig abgesagt, weil dabei durch die Trockenheit und das Niedrigwasser kleine Fische zu Schaden kommen könnten. Auch hier könne die Ortsgemeinde nicht tätig werden, da die Gewässerunterhaltung in die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde falle, so Brand.