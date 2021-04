Die Ortsgemeinde Lohnsfeld wird ihre Spielplätze aufwerten. Dafür stellt sie 10.000 Euro zur Verfügung. Ratsmitglied Simon Pfeiffer hat in Gesprächen mit Eltern von Kleinkindern Konzepte für die Spielflächen in Lohnsfeld und auf dem Schmitterhof erstellt. Die Bestückungen reichen von Netzschaukel über eine Seilbahn bis hin zu einem Kriechtunnel. Nun gelte es, so Ortsbürgermeister Walter Bertram, die Zulassung der ausgesuchten Spielgeräte prüfen zu lassen wie auch den erforderlichen Fallschutz und die Abstände. Für eine verbindliche Beratung bewilligte das Gremium 400 Euro.