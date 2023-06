Auch wenn der Landesjagdverband (LJV) nach eigenen Angaben nicht mehr vorhat, eine Schießanlage in Börrstadt zu bauen, hat der Gemeinderat jetzt noch einmal ein klares Zeichen gesetzt.

Seit die Planungen des Landesjagdverbands öffentlich wurden, eine große Schießanlage an der ehemaligen Bunkeranlage auf dem Petersberg errichten zu wollen, regte sich Widerstand in Börrstadt. Zuletzt kam es zu einer Bürgerversammlung, auf der unter anderem beschlossen wurde, eine Bürgerinitiative zu gründen. Damals hatte der LJV schon bekanntgegeben, nicht gegen den Widerstand der Bürger die Pläne für die Anlage weiter verfolgen zu wollen.

Die CDU hatte nun den Antrag gestellt, den Bau einer Schießanlage in der Gemarkung Börrstadt im Bereich Petersberg/Bunkeranlage offiziell abzulehnen. „Das hat immer größere Ausmaße angenommen“, berichtet der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Karch. Neben den erheblichen Schallgeräuschen müsse auch ein großes Areal eingezäunt und ein Wall von mindestens 23 Meter Höhe errichtet werden. So ein extremer Eingriff in die Natur sei nicht erwünscht.

Dem Antrag stimmten letztendlich alle Ratsmitglieder zu. In einer vorherigen Sitzung war die Schießanlage lediglich vorgestellt, aber kein Beschluss gefasst worden. „Wir wollten einfach noch mal richtig dokumentieren“, sagt Karch, „dass im Rat absolute Ablehnung gegen die Schießanlage herrscht.“ Ortsbürgermeister Windecker, der auch Vorsitzender der Kreisgruppe Donnersberg des LJV ist, hat zudem angekündigt, die Schießstandthematik wegen seiner Doppelfunktion an seine beiden Beigeordneten zu übergeben. Er würde zwar nie seine Gemeinde übergehen, aber so sei die Neutralität noch mehr gewahrt. Da der LJV gerade andere Standorte für die Schießanlage prüft, hofft er, dass bald eine Lösung gefunden wird – nur nicht in Börrstadt.