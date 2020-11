Das ging schnell am Donnerstagabend: Die Sitzung des Ortsgemeinderats in Imsbach war bereits nach wenigen Minuten wieder beendet. Ortsbürgermeister Oliver Krupp eröffnete die Sitzung und stellte dann offiziell fest, dass der Rat nicht beschlussfähig war – zu wenige Ratsmitglieder waren in die Gemeindehalle gekommen. Damit war das Gremium für den Abend auch schon wieder entlassen.

Weil aber in dieser Sitzung einige Entscheidungen angestanden hätten, ging es ebenso schnell mit einem neuerlichen Termin: Die Sitzung soll nun am Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr in der Gemeindehalle nachgeholt werden.