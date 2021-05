Zähneknirschend haben die Biedesheimer Ratsmitglieder bei der Beschlussfassung des Doppelhaushalts 2020/21 die Grundsteuer B erhöht. Außerdem ärgerten sie sich über eine neue Vorgabe der Kommunalaufsicht.

Dass der Rat die Grundsteuer B erhöhen würde, kommt nicht überraschend: In der Genehmigung der ersten Biedesheimer Nachtragshaushaltssatzung 2019 hatte die Kommunalaufsicht auf die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde hingewiesen. Sie verband damit die Erwartung, dass die Realsteuersätze spürbar angepasst werden. „Wenn wir die Grundsteuer B nicht mittelfristig auf rund 500 Prozent anheben, wird man uns künftig Zuschüsse zu unseren Vorhaben verweigern“, so Bürgermeister Holger Pradella. Gegenwärtig liegt der Hebesatz bei 381 Prozent. Nach der Beschlussvorlage soll er 2021 auf 406 Prozent steigen, 2023 auf 434 Prozent, 2025 auf 464 Prozent und 2027 auf 498 Prozent.

„Wir haben den Satz zuletzt 2011 erhöht“, informierte Pradella. Insofern sei ein Inflationsausgleich tatsächlich mal fällig. Allerdings sollte nicht dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt werden. Zum einen werde die Grundsteuer ab 2025 neu berechnet und es sei noch nicht bekannt, wie dies geschieht. „Deshalb werden wir nicht schon jetzt einen Hebesatz für 2027 beschließen“, so der Ortschef.

Anpassung etwas moderater

Außerdem sollte die Anhebung nicht ganz so kräftig ausfallen. Nach Pradellas Fahrplan, der dann auch bei einer Enthaltung grünes Licht bekam, werden im nächsten Jahr 400 Prozent verlangt, 2023 dann 425 Prozent und zwei Jahre später 450 Prozent. Dies gelte aber nur, betonte der Bürgermeister, solange sich am Nivellierungssatz nichts ändere. Dieser liegt momentan für die Grundsteuer B bei 365 Prozent und markiert die Grenze, bis zu der das Land die Steuereinnahmen durch Umlagen abschöpft. Jeder Prozentpunkt, der darüber liegt, bleibt bei der Ortsgemeinde.

Der Erste Beigeordnete Armin Wendel schimpfte: „Wir sind wieder die Buhmänner, weil wir Steuern erhöhen, und das Land schmeißt Geld für fragwürdige Projekte raus. Das Problem ist, dass sich nichts an der Finanzierungsstruktur ändert.“

Neue Vorgabe sorgt für Entrüstung

Nicht fassen konnten die laut Wendel „entmachteten“ Dorfparlamentarier eine neue Vorgabe, über die Regina Helf-Thiekötter aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Göllheim informierte: „Ab sofort müssen sich die Ortsgemeinden jede Einzelmaßnahme, die mindestens 1000 Euro kostet, von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen.“ Mit anderen Worten: Geht die Spülmaschine in der Kita kaputt, muss erst ein Antrag auf Neubeschaffung gestellt werden.

„Das hat planwirtschaftliche Tendenzen“, ereiferte sich Pradella. Jutta Hummler schüttelte den Kopf: „Wir sollen doch alle Geld sparen. Aber wenn man bei jedem Schritt um Erlaubnis fragen muss, wird das Personal in der Verwaltung, das sich bestimmt nicht langweilt, noch mehr belastet.“ Hermann Mattern meinte: „Wir sind absolut überbürokratisiert.“ Wie lange so eine Genehmigung dauert, wollte Sven Anspach wissen. Helf-Thiekötter gab „etwa 14 Tage“ an – natürlich vorausgesetzt, dass der zuständige Mitarbeiter nicht gerade krankgeschrieben oder in Urlaub ist.

Der Doppelhaushaltsplan, den die Finanzfachfrau – coronabedingt sehr spät – präsentierte, kann lediglich einen groben Anhaltspunkt dessen liefern, was zu erwarten ist, denn er basiert auf Zahlen, die vor der Krise berechnet worden sind. Demnach schließt der Ergebnisetat im laufenden Jahr mit einem Fehlbetrag von 115.065 Euro ab und in 2021 mit einem Minus von 96.565 Euro. Wenn die angenommenen Defizite tatsächlich eintreffen, sinkt das Eigenkapital der Ortsgemeinde bis Ende 2020 auf 880.768 Euro und zum 31. Dezember 2021 auf 784.203 Euro. Die größten Posten bei den Investitionen betreffen das Neubaugebiet „Ober dem Biengarten“: Für die Erschließung sind 755.200 beziehungsweise 622.800 Euro angesetzt und für den Ausbau der Straße 290.400 und 435.600 Euro.