Die neuen Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz zum Ausgleich der Haushalte haben im Alsenzer Rat zu heftigen Diskussionen geführt – damit stehen die Alsenzer beileibe nicht alleine da. Was genau das noch für die Grundsteuerabgaben der Bürger bedeuten kann, ist allenthalben noch nicht abzusehen.

Zwar hatte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke sich gemeinsam mit den Fraktionen schon Gedanken gemacht, wie der defizitäre Haushalt der Gemeinde in einem Zehnjahreszeitraum wieder finanziell auf Vordermann gebracht werden kann. Das neuerliche Schreiben des Innenministeriums, das Mitte Mai die Kommunalaufsicht anwies, Gemeinden viel strenger als bisher anzuhalten, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen, stellte auch in Alsenz alles auf den Kopf. Wie in vielen Gemeinden im Donnersbergkreis.

Es droht „vorläufige Haushaltsführung“

Hatte die Leiterin der Kommunalaufsicht, Eva Hoffmann, zuvor noch die Genehmigung des defizitären Doppelhaushaltes 2023/24 in Aussicht gestellt, wenn der Steuerhebesatz bei der Grundsteuer B auf 500 Prozent angehoben wird, so musste sie dem jetzt eine Absage erteilen: Der Alsenzer Haushaltsplan sei nach den neuen Vorgaben nur noch genehmigungsfähig, wenn er ausgeglichen sei.

Beschließe die Gemeinde keinen genehmigungsfähigen Haushalt, bleibe sie in der so bezeichneten „vorläufigen Haushaltsführung“, erläuterte Hoffmann. Sie darf dann nur noch bestehende rechtliche Verpflichtungen bedienen, nur unaufschiebbare Leistungen für notwendige Aufgaben vornehmen. Die Fortsetzung von Investitionen aus Vorjahren ist möglich, soweit noch Mittel vorhanden sind. Mit Zuweisungen des Landes für Projekte der Gemeinde sei nicht mehr zu rechnen, Haushaltsausgleich habe künftig absoluten Vorrang.

Grundsteuer B müsste deutlich erhöht werden

In Alsenz müsste zum Ausgleich des 2023er Haushaltes der Hebesatz auf 756 Prozent angehoben werden, 2024 auf 857 Prozent (derzeit 500). Allerdings seien hier noch zu berücksichtigen die Belastungen der restlichen Kassenkredite, die vom Land nach der Neuregelung der Schuldenübernahme nicht übernommen werden könnten. Demnach wären noch 24.000 Euro von der Gemeinde zusätzlich zu finanzieren.

Von Daumenschrauberei war im Rat die Rede, die hohen Pflichtausgaben wurden kritisiert, denen nur geringe Zuschüssen des Landes gegenüber stünden. Hoffmann empfahl die unbedingte Teilnahme an der Entschuldung der hälftigen Kassenkredite (gesamt 1,4 Millionen Euro) durch das Land. Der Haushaltsplan müsse dazu durchforstet werden nach Möglichkeiten zu Ausgabeneinsparungen und Einnahmeerhöhungen. Dazu zähle auch die erneute Diskussion über die Hebesätze.

Der Gemeinderat legte fest, dass der Antrag auf Übernahme der Kassenkredite beim Land ohne endgültige Verpflichtung gestellt wird. Auch die Folgen einer ständigen „vorläufigen Haushaltsführung müssen nach Ansicht vieler Ratsmitglieder noch intensiver durchleuchtet werden.