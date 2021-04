Über die Geschwindigkeit, mit der einzelne Feuerwehrleute mit ihren privaten Fahrzeugen durch die Gemeinde zum Einsatz „rasen“, gibt es in Ilbesheim derzeit heftige Debatten.

Aufgegriffen wurde das Thema jetzt im Gemeinderat. In dem sind auch Feuerwehrleute vertreten, die das Verhalten einiger ihrer Kameraden im Einsatzfall für deutlich überzogen halten. So werde auf dem Weg zum Gerätehaus durch Wohngebiete gerast, beim Einsatz in der Nacht mit Martinshorn ausgerückt und vieles mehr. „Wir werden das Gespräch mit der Feuerwehr suchen, denn die Zahl der Einsätze wird mehr“, sagt Ortsbürgermeister Dieter Schröder, der bestätigt, dass es immer wieder Klagen aus der Bevölkerung gebe. Auch in persönlichen Gesprächen habe er schon versucht, Lösungen mit einzelnen Wehrleuten zu finden, er sei aber immer wieder mit dem Satz: „Und wenn es bei dir brennt“, abgewiesen worden, schildert Schröder. Es soll in naher Zukunft, so früh es Corona zulasse, eine Zusammenkunft mit der Feuerwehr geben, zumal das Thema auch innerhalb der Wehr zu Streit führe. „Dass jetzt öffentlich darüber geredet wird, zeigt uns, dass nicht nur einige Wenige sich vom Verhalten mancher Wehrleute gefährdet und belästigt sehen“, sagt Schröder.