Beim 154,4 Kilometer langen Frühjahrsklassiker, dem Großen Preis Vipava Valley, einem UCI-Radrennen in Nova Gorica in Slowenien, hat der Alsenzer Radprofi Jonas Rapp zum Saisonauftakt den dritten Rang belegt.

Rapp, der für das österreichische Team Hrinkow Advarics Cycleang fährt, absolvierte die Radstrecke, die auch Teil des diesjährigen Giro d'Italia sein wird, bei perfekten Bedingungen und frühlingshaften Temperaturen. Durch die ähnliche Streckencharakteristik war das Rennen auch als Vorbereitung auf die österreichische Bundesliga mit Start in Leonding gedacht.

Das Feld zeigte sich sehr angriffslustig. Rapp führte recht schnell eine Spitzengruppe an und sein Team verrichtete dabei die meiste Arbeit im Rennen. Nach 40 Kilometern hatte der Alsenzer in einer zehn Fahrer starken Spitzengruppe einen Vorsprung von zwei Minuten herausgefahren. Rapp hielt auch bei den Anstiegen das Fahrtempo hoch und attackierte in der drittletzten Runde auf dem hügeligen Rundkurs erneut.

Er war am Ende mit dem Rennverlauf und seiner Form nach überstandener Erkältung überaus zufrieden. Der Sieg ging im Sprint an den Kroaten Fran Miholjevic, Zweiter wurde mit Felix Engelhardt ein weiterer Deutscher, Jonas Rapp landete auf dem dritten Platz.

Und schon am Wochenende konnte Rapp in der Rad-Bundesliga in Österreich an den Erfolg anknüpfen. In Leonding wurde das 61. Saisoneröffnungsrennen gestartet. Das Team Hrinkow Advarics Cycleang musste auf der selektiven Strecke krankheitsbedingt jedoch auf einen Großteil seiner Mannschaft verzichten. Unter den vier Sportlern, die starten konnten, war auch Rapp, der am Ende Zwölfter wurde.