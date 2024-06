Der Nachwuchsfahrer fährt beim Königkreuzrennen in Göllheim taktisch clever und zieht auf der Zielgraden einen starken Spurt an.

Am Wochenende gab es für den Radfahrer-Verein Bolanden spannende Entscheidungen in unterschiedlichen Rennen. Am Samstag startete Raphael Ollig beim Königkreuzrennen in Göllheim, am Sonntag