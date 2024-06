Am vergangenen Wochenende fand die 3. Allgäu Tour des RSV Sonthofen statt. Auch der Pfälzische Radfahrerbund war auf diesem Mehrtagesrennen mit zahlreichen Sportlern vertreten.

Raphael Ollig vom Radfahrer-Verein Bolanden nahm erstmalig an der Allgäu Tour teil. Der Wettbewerb bestand aus drei Etappen. Einem 2,2 Kilometer langen Bergrennen von Vorderburg nach Brackenberg mit fast zehn Prozent Steigung, einem Rundstreckenrennen am Fuße des Rottachbergs und einem Kriterium in Sonthofen.

Raphael Ollig startete mit einem 21. Platz beim Bergrennen am Freitagnachmittag. Es folgte das Rundstreckenrennen am Samstag mit einem welligen Kurs, der dem Bolandener gefiel. Die 5,4 Kilometer lange Runde musste von der U13 vier Mal absolviert werden. In den ersten beiden Runden war Ollig noch dicht am Führungsfeld dran, doch dann stürzte ein Fahrer vor ihm, so dass er bremsen musste und den Anschluss an die Gruppe verlor. Mit seinem 24. Platz war er daher nicht ganz zufrieden.

Nur sieben Sekunden Rückstand

Das abschließende Kriterium am Sonntagmorgen hatte es in sich. Die nur 600 Meter lange Rundstrecke hatte vier 90-Grad-Kurven. Da sich die Meldezahlen bei der Allgäu Tour gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hatten, waren die Starterfelder entsprechend voll, insbesondere bei der U13 mit 43 Fahrern.

Hinzu kam, dass es kurz nach dem Start einen Schauer gab, wodurch die Straße gefährlich glatt wurde. Ollig befand sich während der kompletten 25 Runden im großen Hauptfeld, hatte aber keine großen Möglichkeiten, sich ganz nach vorn zu kämpfen. Die Fähigkeit, sich Lücken zu suchen und hineinzufahren, konnte er sich bislang in dem großenteils Einzeltraining noch nicht aneignen. Raphael Ollig überquerte als 21. die Ziellinie.

Der Rückstand auf den Sieger betrug dabei lediglich sieben Sekunden, was zeigt, wie dicht ein Großteil der Fahrer beisammen waren. Ollig beendete die Allgäu Tour mit einem 23. Platz in der Gesamtwertung.