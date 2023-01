Die Radballer des RV Bolanden starteten am Samstag mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Zweite Bundesliga. Patrick Mergel und Peter Sziedat hatten durch diverse Verletzungen und die Weihnachtspause keine optimale Vorbereitung.

In der ersten Partie ging es gegen Naurod I, den Absteiger aus der Ersten Bundesliga. Die Bolandener hatten sehr viele Spielanteile aber schlossen ihre Angriffe zu schnell und unplatziert ab. Der starke gegnerische Torwart entschärfte die überhasteten Schüsse mehrfach, stattdessen fielen die Tore auf der Gegenseite. Zur Halbzeit lag das RVB-Duo schon 1:3 zurück. Mit einigen taktischen Finessen gestalteten Mergel/Sziedat das Spiel in der zweiten Halbzeit offener, fuhr aber weiter dem Rückstand hinterher. Die Partie endete mit einer 4:7-Niederlage.

Der Velauf gegen Worfelden und Bundesliga-Absteiger ähnelte sich dann sehr stark. Mergel/Sziedat spielten konzentriert und hielten in der Verteidigung gegen die körperlich überlegenen Gegner gut mit. Sziedat setzte die Gegner im Aufbau unter Druck und versenkte einige Abstauber, während Mergel die wenigen Schüsse aufs eigene Tor stark parierte. Die Halbzeitstände, 3:0 gegen Worfelden und 1:0 gegen Hechtsheim, sprachen eine deutliche Sprache. Doch die Gegner kamen in der zweiten Halbzeit oftmals durch Standards wieder gefährlich heran. Das RVB-Duo rettete aber jeweils einen knappen Vorsprung über die Zeit, besiegte Worfelden 4:3 und Hechtsheim 2:1.

Leichtsinnsfehler kosten eine noch bessere Platzierung

Im letzten Spiel standen dann die Aufsteiger von Naurod II als Gegner auf dem Parkett. Bolanden ging zunächst mit 1:0, später 2:1 in Führung. Die Nauroder bekamen jedoch immer wieder zu viele Chancen und nutzten diese auch. Zwei Minuten vor dem Schlusspiff lagen sie 3:2 vorne. Mit Pressing und aggressivem Abwehrverhalten versuchten die Bolandener alles, bekamen aber keine echte Torchance mehr. Kurz vor Ultimo fing Patrick Mergel dann aber einen gegnerischen Eckball ab und erzielte mit einem akrobatischen Dropkick den 3:3-Ausgleich.

Mit sieben Punkten aus dem ersten Spieltag der Zweiten Bundesliga hat das RVB-Duo das eigene Minimalziel, mindestens sechs Punkten aus jedem Spieltag, knapp übertroffen. Aufgrund der schwierigen Vorbereitung waren sie damit dennoch zufrieden, stehen nun auf Tabellenplatz fünf der 13 Mannschaften. Auch die mitgereisten Trainer Markus Hack und Jürgen Brach bestätigten diese Zufriedenheit, zeigten jedoch auch direkt die Arbeitsrichtung zur Verbesserung auf. „Wir müssen diese Leichtsinnsfehler abstellen, dann wäre heute noch mehr drin gewesen. Außerdem müssen wir dringend an unseren Abschlüssen arbeiten“, sagte Markus Hack.

Weiter geht es in der Zweiten Bundesliga am 4. Februar mit dem Spieltag in Gärtringen. Die beiden Oberliga-Mannschaften des RVB starten am 28. Januar mit dem Heimspieltag in Bolanden ab 17 Uhr in ihre Saison.