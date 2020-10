Das Parkhotel Schillerhain in Kirchheimbolanden ist bei der jährlichen Wahl von „Top 250 Germany“ auf Platz drei in der Kategorie Konferenz gewählt worden. „Der Wettbewerb spiegelt dabei das Leistungsvermögen der Häuser vom Sommer des letzten Jahres für zwölf Monate ab – und damit einen Großteil der Zeit vor der Corona-Krise“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels. Rund 3000 Tagungsplaner, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler hätten circa 14.000 Stimmen in den verschiedenen Kategorien abgegeben, um ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ zu bestimmen. Wählbar waren bei dieser zum 19. Mal ausgerichteten Wahl die 250 Häuser, die im Verbund „TOP 250 Germany“ dabei sind. Zu dieser bereits Auswahl gehört das Parkhotel Schillerhain seit vier Jahren als eines von wenigen Häusern in der Pfalz. „Für uns ist das eine ganz besondere Auszeichnung“, sagen die Hotelchefs Alexander und Daniela Wurster.