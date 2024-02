Am frühen Samstagabend wurde der Polizei ein „augenscheinlich alkoholisierter Fahrradfahrer“ in der Imsbacher Straße in Alsenbrück-Langmeil gemeldet. Eine Streife fand den Radfahrer schließlich in der Weinbergstraße, nachdem dieser sein Fahrrad dort mehrfach durch die Luft auf die Straße geworfen hatte. Ein Alkoholtest ergab bei dem 36-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weil er bereits kurze Zeit später durch Passanten als Randalierer am Bahnhof in Rockenhausen gemeldet wurde, musste er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen werden.