Ein Randalierer hat die Nacht zum Samstag in einer Zelle in der Polizeiinspektion Rockenhausen verbracht. Die Beamten sahen sich zu dieser Maßnahme gezwungen, um weitere Straftaten zu verhindern. Laut Polizeibericht hatten am Freitag kurz vor 23 Uhr mehrere Anwohner der Jakobstraße in Winnweiler eine randalierende Person gemeldet. Der Mann habe gegen Straßenschilder geschlagen und Gegenstände umhergeworfen. Dadurch wurde ein Baustellenschild beschädigt. Eine Polizeistreife traf den Randalierer in der Nähe an. Da er sich der Polizei gegenüber aggressiv verhielt und sich auch nicht beruhigen ließ, nahm die Streife ihn in Gewahrsam.