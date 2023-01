Beim Ramser Neujahrsempfang in der Halle des AGTSV haben am Sonntag die Themen Corona, Ukraine-Krieg und Inflation die Redebeiträge bestimmt. Dennoch gab es einiges Positives zur Entwicklung der Stumpfwaldgemeinde zu berichten.

Ramsens Ortsbürgermeister Arnold Ruster (FWG) begann seine Rede mit Kritik an der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden und am Land Rheinland-Pfalz, von denen die Gemeinde gezwungen wird, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern für die Bürger anzuheben. Die Forderungen seien überzogen und ein Landesfinanzausgleich sehe anders aus, kritisierte Ruster. „Wo bleibt bei dieser Zwangsregulierung die Selbstverwaltung der Kommunen?“, stellte er eine Frage, die nicht nur Ramsen, sondern Gemeinden im ganzen Land beschäftige.

Bestimmendes Thema 2023 soll die Realisierung des Baugebietes Gäsjespfad werden, das bereits zwei Mal das Planungsverfahren durchlaufen hat. „Wir hoffen jetzt, alle Hürden aus dem Weg geräumt zu haben, um in diesem Jahr mit der Umsetzung und dann auch mit dem Verkauf der Bauplätze zu beginnen“.

Welchen Preis die Gemeinde für den Quadratmeter Bauland aufrufen muss, das lasse sich erst abschließend bewerten, wenn alle Verfahrensschritte endgültig durchlaufen sind und der Gemeinde die Kosten auf dem Tisch liegen. Das Baugebiet werde zwar einerseits den Bedarf für eine Kindertagesstätte und die Grundschule sichern – auf diesen Fakt ging später auch Bürgermeister Bernd Frey (SPD) von der Verbandsgemeinde Eisenberg ein – gleichzeitig stelle dies die Gemeinde auch vor neue Herausforderungen. „Uns fehlen aktuell 20 Plätze in der Kindertagesstätte in Ramsen, die katholische Kirche, die Träger der Einrichtung ist, weigert sich in Ausstattung, Räume und Personal zu investieren“, so der Ortsbürgermeister.

Es sei klar, dass ein Neubau eines Kindergartens zu teuer sei, die Einrichtung eines Waldkindergartens am Personalmangel scheitern würde. „Die einzige Alternative ist die Erweiterung des Kindergartens durch die Gemeinde.“ Ruster betonte aber auch, dass eine Übertragung der Gebäude durch die Kirche schwierig werde, denn diese wolle sich nicht ohne Einschränkungen von den Gebäuden trennen. Es gehe auch um Themen wie Personalfragen, hier wolle die Kirche weiter das alleinige Sagen haben. Auch eine Übertragung der Gebäude für einen symbolischen Euro sei vom Tisch. „Wir werden mit Unterstützung der Verwaltung das Gespräch mit der Kirchengemeinde suchen“, beschrieb Ruster das zweite große Projekt, was in Ramsen 2023 angegangen werden soll.

Frey über das Waldschwimmbad

Bürgermeister Bernd Frey ging auf die mögliche Bedrohung durch einen Blackout bei der Stromversorgung ein. „Wir haben uns für Ramsen die Frage gestellt: Wie lange können wir noch die Versorgung mit Trinkwasser aufrecht erhalten, wenn der Strom wegbleibt? Die Hochbehälter halten Wasser für Ramsen für eineinhalb Tage vor. Dann wäre bislang Schluss gewesen.“ Durch Investitionen im Wasserwerk – vorwiegend in die Notstromversorgung – könne mittlerweile die Stromversorgung dauerhaft gewährleistet werden, so Frey.

Er verteidigte auch den Verzicht auf das Heizen des Freibads in der kommenden Saison, um Energie zu sparen. „Es geht uns nicht um die Kosten, sondern um die Versorgungssicherheit“, so der Bürgermeister der VG. Frey lobte zudem noch die Feuerwehr, vor allem für deren Einsatz im Ahrtal.

Der Neujahrsempfang wurde von der Blaskapelle der Kolpingfamilie Ramsen und den kleinen Tänzerinnen der Ballettschule von Birgit Hemmer mitgestaltet. Zum Abschluss der Veranstaltung ehrte Bürgermeister Arnold Ruster die Mitstreiter des Testzentrums des AGTSV, die während der Pandemie über 10.000 Corona-Tests vorgenommen hatten, sowie Nicole Schindler und Tobias Müller vom Schützenverein Ramsen, die sich beide seit langem im Vorstand des Vereins engagieren.

Die Ehrungen

Ehrennadel der Gemeinde in Bronze: Hannah Stelzer, Thomas Stelzer und Nicole Schindler; Ehrennadel der Gemeinde in Silber: Petra Storck, Petra Jung, Beate Müller, Melanie Jung, Manuela Hase, Tanja Stelzer, Beate Waldner, Sabine Lang, Susanne Seißler, Tatjana Korluss und Alice Strack; Ehrennadel der Gemeinde in Gold: Brigitte Steitz, Tobias Müller.