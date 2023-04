Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass die Besucher des Eiswoogs bei Ramsen Müll produzieren, ist eigentlich der Normalfall, doch derzeit sind es vorwiegend ungebetene Gäste, die das Gelände rund um den See mit ihren Hinterlassenschaften belasten und zudem auch noch randalieren. In Corona-Zeiten, in denen der Gastronomiebetrieb keinerlei Erträge erwirtschaftet, eine besondere Belastung, wie Jörg Maier, der Geschäftsführer des Seehauses Forelle und des Hotels Haeckenhaus sagt.

„Wir entsorgen derzeit täglich mehrere Tüten mit Müll, die vorwiegend von nächtlichen Besuchern zurückgelassen werden“, beklagt Maier. Öffentlich