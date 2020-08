Der Auftritt von Ramon Chormann am Freitagabend auf dem Römerplatz von Kirchheimbolanden ist wegen starker Unwetter in der Stadt kurzfristig abgesagt. Wie Jürgen Heck von „pro Kibo“ sagte, soll der Comedian stattdessen am Sonntag seine Vorstellung geben – ebenfalls um 20 Uhr auf dem Römerplatz. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der Starkregen hatte gegen 15.30 Uhr eingesetzt und innerhalb von kurzer Zeit waren 131 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.