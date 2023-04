Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Als das alles heruntergefahren wurde, war uns allen schon klar: Dieser Ramadan wird nicht das sein, was wir kennen“, spricht Mutlu Ciftci, Kirchheimbolander Architekt und praktizierender Muslim, den Schatten der Pandemie an, der sich, wie über andere Religionsgemeinschaften, auch über ihn und seine Glaubensgeschwister gelegt hat – zur Unzeit. Denn der Fastenmonat Ramadan, im Islam der Monat, in dem der Prophet Mohammed von Gott den Koran empfangen hat, ist für Muslime eine ganz besondere Zeit, spirituell, aber gerade auch gesellschaftlich.

Ramadan: Das ist Fasten zwischen Sonnenauf- und -untergang, das gemeinschaftliche Fastenbrechen am Abend, Gebete und das tägliche Koranlesen in der Moschee, und das sind die Besuche