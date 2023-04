Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Radfahren ist wieder in. Immer mehr Menschen steigen auf den Drahtesel um. Gleichzeitig tummeln sich auf den Straßen immer mehr Verkehrsteilnehmer, sodass es an mancherorts eng und gefährlich für Zweiradfahrer wird. In der Verbandsgemeinde Eisenberg bastelt man daher gerade an einem Radwegekonzept.

Man sieht sie immer häufiger: Freizeitradler, aber auch radelnde Pendler, mal auf dem ganz klassischen Fahrrad, mal ganz modern mit dem E-Bike. Weil es für die mancherorts nicht ungefährlich