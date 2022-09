Der Bau des Radweges zwischen Wartenberg-Rohrbach und und Lohnsfeld kommt voran. Wegen der Arbeiten ist jedoch für die kommenden Monate eine Vollsperrung notwendig.

Den Bau des Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße 401 zwischen Wartenberg-Rohrbach – genauer gesagt dem Ende des bisherigen Weges nahe Ziegelhütte/Pulvermühle – und dem Ortseingang von Lohnsfeld hatten Bürger und Kommunalpolitiker seit vielen Jahren gefordert. Denn damit wird die einzige noch bestehende Lücke in dem ansonsten durchgängigen Radwegenetz von Kaiserslautern bis Winnweiler und von dort weiter durchs Alsenztal geschlossen.

Im Juli haben nun die Arbeiten begonnen, die laut Pressemitteilung des federführenden Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms „zügig vorankommen“. Der rund 2,50 Meter breite Rad- und Gehweg wird südlich der Ziegelhütte an die bereits bestehenden Trasse aus Richtung Wartenberg-Rohrbach anschließen. Nach rund 320 Metern wird der Weg mit einer Querungshilfe die L 401 kreuzen und verläuft die restlichen 700 Meter bis zur Lohnsfelder Ortslage westlich – aus Richtung Wartenberg-Rohrbach links – der L401. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird zudem am Ortseingang eine weitere Querungshilfe angelegt. Im Zuge der vom Land als Bauträger mit Gesamtkosten von 1,36 Millionen Euro veranschlagten Maßnahme, die bis Dezember abgeschlossen sein soll, wird auch die Fahrbahn der Lohnsfelder Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 800 Metern im Bestand erneuert, so der LBM.

Zwischen L390-Einmündung und Pulvermühle gesperrt

Wegen der Arbeiten ist die L401 ab Mittwoch, 14. September, zwischen der nördlich von Lohnsfeld gelegenen Einmündung der L390 Richtung Winnweiler und der Pulvermühle bis voraussichtlich Jahresende voll gesperrt. Dies sei aus „bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit“ unumgänglich, informiert der LBM. Die einzelnen Bauabschnitte seien aber so geplant, dass die Zufahrt zum Neubaugebiet am Lohnsfelder Ortseingang und zur Pulvermühle in Höhe Ziegelhütte jederzeit aus mindestens einer Richtung möglich sei. Die Umleitung erfolgt über die B48 und L393 (Sembach).

„Der Radweg zwischen Wartenberg und Lohnsfeld wird das Mobilitätsangebot erweitern und den Radverkehr in der Region stärken, was auch mit Blick auf unsere touristischen Gäste von Bedeutung ist“, wird die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt zitiert. Die investierten Landesmittel seien damit „sehr gut angelegtes Geld“.