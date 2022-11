Am Rad- und Gehweg zwischen Wartenberg-Rohrbach und Lohnsfeld geht es ab Dienstag, 29. November, mit dem dritten Bauabschnitt weiter. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms jetzt mitgeteilt.

Im dritten und damit vorletzten Bauabschnitt wird rund zwei Wochen lang die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Lohnsfeld, ausgehend vom Ortseingang aus Richtung Wartenberg-Rohrbach, bis Mitte der Einmündung Otterberger Straße erneuert. Die Zufahrt zum Neubaugebiet ist aus Richtung Wartenberg-Rohrbach und die Zufahrt zur Otterberger Straße aus Richtung Langmeil möglich.

Bis Jahresende werden in insgesamt vier Bauabschnitten zwei Querungshilfen gebaut und die Fahrbahn der L 401 erneuert. Wie der LBM weiter mitteilt, sind die Straßenbauarbeiten aus bautechnischen Gründen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung der L 401 möglich. Ein Bauen unter Verkehr mit Baustellenampel ist laut LBM nicht umsetzbar. Die Umleitung erfolgt über die B48 und L393.

Weitere Querungshilfe geplant

Der geplante rund 2,50 Meter breite Rad- und Gehweg schließt südlich der Ziegelhütte an einen bereits bestehenden Rad- und Gehweg an. Nach rund 320 Metern kreuzt der Weg per Querungshilfe die L401 und verläuft dann 700 Meter westlich und parallel zur Straße bis Lohnsfeld. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird am südlichen Ortseingang eine weitere Querungshilfe für die Radfahrer und Fußgänger angelegt.

Neben dem Neubau des Rad- und Gehweges wird auch die Fahrbahn der L 401 in der Ortsdurchfahrt von Lohnsfeld auf einer Länge von rund 800 Metern im Bestand erneuert. Die Baukosten für den Neubau des Geh- und Radweges und die Erneuerung der L401 in Lohnsfeld betragen rund 1,36 Millionen Euro. Kostenträger ist das Land Rheinland-Pfalz. Die Baumaßnahme soll laut LBM bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.