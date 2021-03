Für den anteiligen Ausbau des Radwegs zwischen Münchweiler und dem Bahnhof Langmeil, von dem rund 420 Meter auf eigener Gemarkung liegen, will die Gemeinde einen Förderantrag beim Land stellen.

Für Radwege und Pendlerrouten im ländlichen Raum kann mit Zuschüssen von bis zu 75 Prozent gerechnet werden, hauptsächlich aus dem EU-Haushalt.

Bei einer Fahrbahnbreite von zweieinhalb Metern und einer Fahrbahn mit Frostschutz- und Tragdeckschicht wären mit Kosten in Höhe von rund 86.500 Euro zu rechnen. Nach Abzug der Fördermittel blieben noch 21.625 Euro – plus Planungskosten von 3744 Euro – an der Gemeinde hängen.

In der Ratssitzung betonte Ortschef Christoph Stumpf, dass ein Zuschussantrag beim Land nicht identisch mit einem Umsetzungsbeschluss ist. Ob, wann und wie gebaut wird, soll der Gemeinderat nach Vorlage des Bewilligungsbescheides entscheiden. Ausschlaggebend sei auch, ob die Ortsgemeinde Winnweiler das in der Gemarkung Alsenbrück-Langmeil liegende Teilstück ausbaue.