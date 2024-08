Am Sonntag, 8. September, heißt es in der Verbandsgemeinde Göllheim „Genuss trifft Kunst“. Fragen und Antworten.

Worum geht es bei „Genuss trifft Kunst?

2022, anlässlich des Jubiläums der Verbandsgemeinde, stieß eine erste Radtour, die das Motto „Genuss trifft Kultur“ hatte, auf großen Zuspruch. Daher lädt die VG Göllheim nun bereits zum dritten Mal zum gemeinsamen Genussradeln. In diesem Jahr dürfen sich die Teilnehmer auf ein vielfältiges Kunstprogramm am Wegesrand freuen, verbunden mit kulinarischen Überraschungen. Begleitet wird die Tour von Bürgermeister Steffen Antweiler.

Wie ist das Motto entstanden?

Das Motto dieser Tour entstand aus dem Wunsch der Teilnehmer der letztjährigen Radtour. Unter dem Titel „Kult-Tour“ wurden dabei kulturelle Highlights rund um Göllheim besichtigt. Teilnehmer äußerten den Wunsch, künftig auch Künstlerinnen und Künstler der Verbandsgemeinde in ihren Ateliers zu besuchen. Dieses Anliegen wurde von der Gemeindeverwaltung aufgegriffen.

Was erwartet die Genussradler unterwegs?

Eröffnet wird die Tour mit einem Besuch bei Sibylle Raichle in ihrem Atelier „painterpoint“ in Rüssingen. Aufgewachsen am Bodensee, hat die Künstlerin nach einem Aufenthalt in der Schweiz nun (zurück) in die Pfalz gefunden. In den lichtdurchfluteten Räumen eines alten Bauernhauses dürfen die Gäste ihre farbenfrohen Bilder und schwungvollen Plastiken in unterschiedlichen Stilen und Techniken entdecken. Kurz darauf öffnet Ariane Terboven in Immesheim ihre Türen. Die Malerin arbeitet hauptsächlich mit Ölfarbe. Neben eigenständigen Werken kombiniert sie ihre Bildsprache in Symbiose mit Aufnahmen der Fotografin Cornelia Tröster und schickt ihre Betrachter so auf eine Entdeckungsreise der Details. In Harxheim erwartet die Radler mit Nadine Neu eine Literatin. Nach ihrem Debüt im vergangenen Jahr wird sie im historischen Rathaus aus ihrem neuen Buch lesen. Den Abschluss bildet der Besuch bei Detlof von Borries in Niefernheim. Erst kürzlich hat der zeitgenössische Maler bei einer Retrospektive seines Werkes in Kirchheimbolanden ein Jubiläum gefeiert, nun öffnet er im Rahmen von „Genuss trifft Kunst“ die Werkstatt-Türen für einen Blick in sein Schaffen. Zum Abschluss können sich die Teilnehmenden passenderweise unter die Besucher des Sattelfestes in Zell mischen oder bei einem Glas Wein im Restaurant „Zum schwarzen Herrgott“ die müden Waden ausruhen lassen.

Wie ist der zeitliche Ablauf?

Start ist um 10 Uhr an der Verbandsgemeindeverwaltung in Göllheim. Eine halbe Stunde später werden die Gäste in Rüssingen erwartet, um 11.30 Uhr macht die Tour in Immesheim Station, um 12.30 Uhr trifft man sich im historischen Rathaus von Harxheim. Um 13.20 Uhr gibt es einen Stopp in Niefernheim, gegen 14.15 werden die Radler in Zell eintreffen.

Muss man sich anmelden?

Ja. Ein Einstieg an den einzelnen Stationen ist jederzeit möglich, und die Teilnahme an der Tour ist kostenlos. 20 Plätze stehen zur Verfügung. Die Radler werden unterwegs mit kleinen Häppchen und kulinarischen Snacks verpflegt. Zwecks besserer Planbarkeit, besonders der Verpflegung unterwegs, wird um Anmeldung bis spätestens 5. September gebeten: telefonisch unter: 06351 4909-81 oder per E-Mail an tourismus@vg-goellheim.de.

Für wen ist die Strecke geeignet?

Die 15 Kilometer lange Strecke führt über Radwege sowie Feld-, Gras- und Schotterwege. In der Vergangenheit waren die meisten Teilnehmer mit E-Bikes unterwegs, wer sportlich genug ist, kann aber auch ohne Unterstützung mithalten. Ein Fahrradhelm wird empfohlen.