Einen abgestellten Radlader hat der Pächter eines Steinbruchs in der Bolander Gemarkung am Morgen des 22. April auf seinem Gelände aufgefunden. Da der Eigentümer nicht bekannt ist und der Radlader nicht als gestohlen gemeldet wurde, wird der Absteller gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-2700, wegen der Abholung des Schlüssels und des Radladers in Verbindung zu setzen.