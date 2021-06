Am Sonntag, 13. Juni, 13 bis 17 Uhr, öffnet das Radiomuseum am Obermoscheler Marktplatz nach monatelanger coronabedingter Pause wieder seine Pforten. Hermann Nagel freut sich, interessierten Gästen wieder seine Schätze zeigen zu können.

Seine neue Präsentation steht unter dem Motto „Die Übergangsradios nicht vergessen“, und der Radiofreak wird neben der allgemeinen Ausstellung zwei Radios besonders in den Mittelpunkt seiner Präsentation stellen: Einmal das Röhrenradio Europa 3030 und zum anderen das Transistorradio Canzonette der Firma Grätz.

Das Röhrenradio Europa wurde in Italien gebaut und ab 1963 verkauft. Bei dem Gerät wurde schon auf ein Holzgehäuse verzichtet, und Plastik war angesagt. Ein kleines, leichtes, aber auch sehr gefragtes Radio damals, so Hermann Nagel.

Das Canzonette-Automatik-Radio von Grätz wurde ab 1970 in Deutschland hergestellt. Es ist ein Transistorempfänger mit einer schönen, abgerundeten Skala. Erst circa zehn Jahre später kamen dann auch die ersten Taschenradios zum Verkauf in die Geschäfte. Nagel selbst hat ein solches kleines grünes Radio auf dem Weg in die Berufsschule in Kaiserslautern gekauft und war damals so richtig stolz über den Erwerb.

Technische Entwicklung unaufhaltbar

In Deutschland gelangten die ersten Kofferradios ab 1957 in den Verkauf – die altbekannten Röhrenradios mit den schönen Holzgehäusen hatten ausgedient. Klanglich können die kleineren Geräte leider nicht mithalten, findet Nagel, weil die Röhrenradios im Innern der großen Gehäuse doch mit mehreren Lautsprechern bestückt waren und hier ihren Vorteil hatten. Aber der Stromverbrauch war auch entsprechend höher. Die technische Entwicklung gerade bei den Radiogeräten ging unaufhaltsam weiter, das wird den Besuchern im Radiomuseum gut nachvollziehbar dargestellt und von Nagel bei Bedarf gerne erläutert und an Geräten vorgestellt.

Beim Besuch sind üblichen Hygienemaßnahmen wie auch die Abstandsregeln einzuhalten. Das Radiomuseum hat jeweils am zweiten Sonntag eines Monats von 13 bis 17 Uhr geöffnet, gerne können auch andere Termine unter Telefon 06362-8167 vereinbart werden.