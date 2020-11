Im Moment ist das Radiomuseum am Obermoscheler Marktplatz wie alle Museen geschlossen. Doch Museumsleitung Hermann Nagel ist optimistisch, dass ab Dezember der Museumsbesuch wieder möglich sein kann und macht den Freunden alter Rundfunktechnik schon mal Geschmack mit einem Schmuckstück, das er ab Dezember in seiner Ausstellung im Museum am Marktplatz zeigen will.

Dabei handelt es sich um ein Wega-Radio, Modell Carina 2 Type 1084, Baujahr 1955, hergestellt von der 1923 gegründeten württembergischen Radiogesellschaft aus Fellbach bei Stuttgart, ein auffallend schönes Gerät. Es wurde von 1955 bis 1957 hergestellt und kostete damals 199 Mark. Während einige Kenner sagen, das Gehäuse sei aus Plastik, benutzen andere das Wort Bakelit dafür. Eins ist aber ganz sicher: Das Gehäuse des Radios ist garantiert holzwurmfrei und zeitlos schön. Das Radio spielt jetzt nach umfangreicher Reparatur und einer Grundreinigung wieder einwandfrei, es ist mit sieben Röhren bestückt. Wenn die Corona-Vorgabe das wieder zulassen, ist das Museum an jedem zweiten Sonntag im Monat und nach individueller Vereinbarung unter Telefon 06362 8167 geöffnet.