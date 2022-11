Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 386 wurde am Montagmorgen ein 59-jähriger Radfahrer aus dem Donnersbergkreis leicht verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer – ebenfalls aus dem Donnersbergkreis – hatte an der Kreuzung Am Pfingstborn die Vorfahrt missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 600 Euro.