Am Samstagabend ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall in der Otterberger Straße geflüchtet. Der Geschädigte hörte gegen 21 Uhr einen Knall und schaute daraufhin aus dem Fenster. Auf der Straße sah er einen Radfahrer, der gegen seinen in Fahrtrichtung Potzbach am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW gefahren war. Bis der Geschädigte das Haus verlassen hatte, hatte sich der Radfahrer bereits entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es habe sich um eine dunkel gekleidete, männliche Person gehandelt, mit einem Rucksack auf dem Rücken. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.