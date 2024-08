Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag leicht verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Senior aus dem Kreis Bad Kreuznach war am Nachmittag mit seinem Rad auf der B48 außerorts in Richtung Mannweiler-Cölln unterwegs. Ein weißer Mercedes überholte den Radfahrer. Dabei kam es zum Kontakt, sodass der 74-Jährige stürzte und leicht verletzte. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Einer Mitteilung der Polizei zufolge wurden Fahrzeugteile des flüchtigen Autos sichergestellt. Der Mercedes-Fahrer gab sich später selbst als Unfallverursacher zu erkennen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.