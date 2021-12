Am Freitagmittag erfasste ein Pkw auf der Kaiserstraße in Wartenberg-Rohrbach beim Herausfahren aus einer Grundstückseinfahrt einen Fahrradfahrer, der dabei stürzte. Das hat die Polizei am Samstag berichtet. Der 21-jährige Fahrradfahrer aus dem Donnersbergkreis wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Rettungsdienst befanden sich im Einsatz.