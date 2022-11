Patrick Mergel und Peter Sziedat waren torhungrig, vor allem in den ersten drei Partien beim Bolandener Weinpreis am Samstag. Obwohl fast ohne gemeinsames Training erreichte das Zweitliga-Team Rang drei. Doch bis zum Ligastart im Januar bleiben fürs Training einige Baustellen – und der Kampf gegen die Kälte.

Einen „Batzen Arbeit“ hat das Duo, das ab Januar wieder gemeinsam in der Zweiten Radball-Bundesliga auf Torejagd gehen wird, noch vor sich. So sieht es jedenfalls Peter Sziedat und auch Partner Patrick Mergel sah aufgrund des bisherigen Trainingsrückstandes noch einige Verbesserungsmöglichkeiten: „Vor allem geht es ums Konditionstraining, den Spielaufbau, damit du auch die Genauigkeit wieder reinkriegst“, sagte er.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Team des RV Bolanden in der Sporthalle im Goschental bereits gegen die Zweitliga-Konkurrenten aus Worfelden 6:3, gegen Ginsheim und Kemnat jeweils 5:2 gewonnen. Danach sollte die Siegesserie beim Weinpreis zwar enden, unzufrieden war dennoch keiner der beiden. „Wir haben bisher fast nicht miteinander trainiert, ich habe mir vor etwa vier Wochen den Zeh ausgerenkt, Patrick hatte Corona“, berichtete Sziedat. Das Turnier wollten beide nutzen, um sich einzuspielen. Als Erkenntnis blieb ihnen, „dass wir auch ohne Training gut mit den anderen Teams mithalten können, der Rest kommt mit der Vorbereitung. Wir sind zuversichtlich“, ergänzte Mergel. Rang drei bei sechs teilnehmenden Mannschaften war es am Ende.

Niederlage gegen Junioren-Europameister

In den beiden abschließenden Turnierspielen waren dann aber die Teams aus Darmstadt (0:4) und Nordshausen (3:5) eine Nummer zu groß: „Gegen den amtierenden U23-Europameister dürfen wir verlieren“, sagte Sziedat über das Spiel gegen das Darmstädter Duo Luca Kovacevic und Markus Dörr. Kein Beinbruch, noch ist Zeit genug, um in der Zweiten Liga wieder eine gute Rolle zu spielen oder wie Mergel es ausdrückte: „Die Aufstiegsspiele wollen wir schon erreichen.“ Dem wollte Sziedat nicht direkt beipflichten, gab etwas defensiver zunächst einen guten Mittelfeldplatz als Ziel aus, „da sind einige Mannschaften, da müssen wir mal schauen, in welcher Besetzung sie am Ende antreten und dann schauen, was wir erreichen können“.

Frierende Sportler und die Sorge vor Verletzungen

Grundvoraussetzung wird ein starkes Training in den nächsten Wochen sein. Wenn auch mit etwas anderen Begleitumständen als üblicherweise. Während es für das Turnier am Wochenende nach Mergels Worten eine Ausnahme gab, und warmes Wasser aus den Duschen kam, sei die Raumtemperatur vor einigen Wochen in der Halle doch recht kalt gewesen: „Ich weiß nicht, ob die überhaupt mal die Heizung an hatten. Das ist für die Sportler nicht gut, Zerrungen und so weiter sind da ab einer bestimmten Temperatur programmiert“, meinte er. Das habe sich zwischenzeitlich aber wieder gebessert. Für den Breitensport sei eine zu kalte Halle sicherlich nicht gut, es liefere eine weitere Begründung für manche Spieler nicht mehr ins Training zu kommen. „Dabei haben die Vereine damit ja bereits genug Probleme“, sagte er.

Zwei weitere Teams des RVB spielten am Samstag im Turnier der Oberligisten: Matthias Mergel/Sebastian Gebhardt wurden Zweite, Jürgen Brach zusammen mit William Born Siebte.