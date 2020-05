Den größten Teil seiner Freizeit verbringt Erik Schlich auf dem Fahrrad. Da liegt die Sportart Radball nahe. Seit fünf Jahren ist der Elfjährige aus Dannenfels beim RV in Bolanden aktiv und bildet dort gemeinsam mit Luís Grieß das jüngste Radball-Team.

Erik, wie kommt man denn zu einer so ausgefallenen Sportart wie dem Radball?

Auf meiner Geburtstagsfeier erzählte mir ein Klassenkamerad von Radball und das weckte sofort mein Interesse. Nun ist genau dieser Klassenkamerad mein Mitspieler, Luís Grieß.

Kannst du dich noch an dein erstes Training erinnern?

Ja, sehr gut. Das Rad funktionierte ganz anders als ein normales Fahrrad. Ich musste erst einmal lernen, mit diesem zu fahren. Besonders schwierig war das Stehenbleiben auf dem Rad, das klappte anfangs nur mit der Hilfe des Trainers.

Was hält denn auch nach mittlerweile fünf Jahren deine Motivation und dein Interesse am Sport so hoch?

Es ist ein unglaublich interessanter und vielseitiger Sport. Die benötigte Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit stellen immer wieder neue Herausforderungen an die Spieler. Aber auch die Ehrlichkeit und Fairness unter den Akteuren. Das gibt es nicht oft. Viele der Hallenradsportler sehen sich auch als große sportliche Familie, dies ist vor allem bei Großveranstaltungen immer wieder zu spüren.

Wie sieht dein Fazit nach deiner ersten kompletten Saison aus? Ihr seid zwar erst einem Rückstand hinterhergefahren, aber konntet euch dann mit viel Unterstützung der Fans in heimischer Halle wieder an den Dauerrivalen aus Worms herankämpfen. Was waren deine schönsten und schwersten Momente in dieser Spielzeit?

Ich bin ganz zufrieden, schließlich sind wir auch Vizemeister geworden und hatten viel Spaß. Das Highlight war definitiv das erste Saisonspiel. Der schlimmste Moment war für mich persönlich die Absage des letzten Spieltages und des Pokalspieltages wegen der Corona-Krise. Auch das Training fehlt mir sehr.

Welche Ziele hast du und wer sind deine sportlichen Vorbilder?

Am meisten faszinieren mich die Spieler bei den Weltmeisterschaften. Die haben eine tolle Technik und sehr präzise Schüsse. Daher hoffe ich auch, dass die Weltmeisterschaft in diesem Jahr nicht abgesagt werden muss. Dann kann ich in Stuttgart live wieder einmal ganz genau hinschauen. Mein persönliches Ziel wäre zunächst aber erst einmal die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Und zum Abschluss noch die Frage, was du dir für den Nachwuchsbereich des RVB wünschen würdest?

Das ist einfach: Mehr junge Spieler, die Lust und Spaß am Radball haben.